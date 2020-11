Três homens são executados e são encontrados boiando em rio na fronteira

Três homens foram encontrados mortos nas águas do Rio Apa, em Bella Vista Norte, no Paraguai. As vítimas foram identificadas como Miguel Angel Irala Fretes, de 38 anos, Juan Gabriel Lucero Fleitas, 28 anos, e o indígena Mauricio Gómez Cardozo, 18 anos, que estavam boiando no rio.

A princípio parecia um afogamento, mas, após a retirada dos corpos da água, e realizado uma pericia, tudo indica que os três homens foram executados antes. A polícia encontrou sinais de perfurações de tiros de arma de fogo em cada um dos corpos.

Os três desapareceram por volta das 17h30 do sábado, e de acordo com informações do Futura FM, Miguel e Juan teriam recebido um motor de barco de Campo Grande, isso teria ocorrido na parte da manhã, ele estaria com problemas mecânicos, foi quando por volta das 17h30, foram até as margens do Rio Apa, para fazer um teste. Depois disso não foram mais vistos.

Juan tem passagem por homicidio doloso e tem mandado de prisão aberto por furto e sequestro, no Brasil. Ele é conhecido por roubar barcos, barcos e motores nos dois países, segundo o site ABC Color.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Bella Vista, na noite de domingo (15) pelas companheiras dos pescadores.

Deixe seu Comentário

Leia Também