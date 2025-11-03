Menu
Polícia

Três são esfaqueados durante briga por celular em boca de fumo do Los Angeles

As vítimas precisaram ser socorridas e levadas para unidades de saúde da cidade

03 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Três pessoas ficaram feridas durante uma briga por celular penhorado em um ponto de venda de drogas acabou em lesões com facas na tarde deste sábado (2) no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. 

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar detalhou que a confusão começou quando um homem foi cobrar a devolução de um celular que havia deixado como penhor em um ponto de venda de drogas.

Ao descobrir que o aparelho havia sido vendido a outra pessoa, uma discussão se transformou em agressões físicas, envolvendo facas e outros objetos.

Durante a briga, um segundo homem e o padrasto de um dos envolvidos também ficaram feridos ao tentar intervir. Todos os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da cidade, onde receberam atendimento para cortes e escoriações.

No local, os policiais também encontraram drogas e facas. Uma mulher presente tentou ingerir uma porção de substância semelhante à cocaína, mas foi impedida pela equipe.

Os envolvidos foram conduzidos à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal, estelionato, porte de drogas e tráfico de drogas.

Vanguard - Sound

