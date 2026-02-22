Menu
Polícia

Trio é preso por desacato após xingar policiais militares na Moreninha

Um dos detidos estava armado com duas facas

22 fevereiro 2026 - 10h41Brenda Assis
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac CepolCaso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Três pessoas foram levadas para a delegacia na noite de sábado (21) após denúncias de vizinhos por som alto gerar confusão com a Polícia Militar na Rua Clotilde Chaia, localizada no bairro Vila Moreninha IV, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 23h22 para verificar a situação. No local, moradores relataram que o barulho estaria incomodando a vizinhança, inclusive uma idosa de 80 anos.

Na primeira abordagem, os policiais conversaram com o morador, de 28 anos, e não constataram som em volume elevado. Ele foi orientado sobre a proibição de perturbação do sossego.

No entanto, ao retornarem em frente ao imóvel, os policiais afirmam que o som estava alto novamente. Durante nova abordagem, o rapaz foi encontrado no portão segurando duas facas. Conforme o registro, ele não obedeceu às ordens para soltar os objetos e resistiu à abordagem, passando a xingar e ofender a guarnição.

Após a detenção, a namorada dele, de 27 anos, se aproximou da equipe desobedecendo às ordens e também teria ofendido os policiais. Ela foi presa em seguida.

Uma terceira envolvida, de 21 anos, também teria interferido na ocorrência, feito gestos obscenos e chamado os policiais de “ladrões”, sendo igualmente detida.

Ainda de acordo com o boletim, os três estavam visivelmente. Familiares compareceram ao local e ficaram responsáveis por crianças que estavam na residência.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como perturbação do sossego e desacato.

