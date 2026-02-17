Van fica destruída após colisão com caminhão e seis morrem na BR-020

A colisão entre uma van de viagem e um caminhão na BR-020 terminou com cinco mortos e 11 feridos na região próxima à divisão entre o Distrito Federal e Formosa (GO), na manhã desta terça-feira (17). O acidente ocorreu no sentido Plano Piloto (DF). Conforme informações preliminares, a van teria atingido a traseira do caminhão, ficando com a parte frontal completamente destruída.

Entre as vítimas fatais estão dois homens, duas mulheres e uma criança de aproximadamente 3 a 5 anos. As identidades ainda não foram oficialmente divulgadas. A van não possuía lista de passageiros, mas relatos iniciais indicam que a maioria dos ocupantes era formada por parentes ou conhecidos.

As 11 pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas a hospitais em Formosa e no Distrito Federal. O estado de saúde dos sobreviventes não foi informado até o momento.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram no resgate das vítimas e na liberação da pista, que chegou a ficar totalmente interditada antes de ser parcialmente liberada.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

