Vice-liderança de aldeia é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Coronel Sapucaia

Lúcio Ximenes, de 48 anos, vice-capitão da Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia, foi assassinado com vários tiros no começo da noite deste domingo, dia 28, após ser cobrado por um vendedor ambulante referente a um valor devido.

A vítima já vinha sendo ameaçada em razão dessa dívida, que seria em torno de R$ 400, criada em razão da compra de uma lavadora de roupas e uma sapateira.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Lúcio estava na frente da própria residência quando um indivíduo chegou de motocicleta e questionou se o indígena comercializava gasolina. Como a resposta foi negativa, o suspeito sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o homem e fugiu do local.

Autoridades estiveram no local e conversaram com a esposa de Lúcio, que contou que o indígena possuía dívidas com vendedores ambulantes, sendo um deles de origem paraguaia, e que já teria ameaçado em razão do atraso de duas parcelas de R$ 200 referentes a lavadora de roupas e uma sapateira.

A esposa e o sobrinho da vítima acreditam que essa dívida pode ter sido motivo para o crime.

O caso será investigado como homicídio simples pela Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

