Vídeo - Após ser traído, homem se joga em carro em chamas

Um vídeo em que um homem se joga dentro de um carro em chamas está circulando nas redes sociais. Em pesquisa em sites de notícias é possível verificar que dezenas de portais do estado do Ceará replicaram a informação de que, um homem identificado como Avelino Luz, 48 anos, teria cometido suicídio após descobrir uma traição.

De acordo com as informações, o fato ocorreu na cidade de Alcântaras, região norte do Ceará. Era por volta das 10h30, da sexta-feira passada (19), quando Avelino da Luz, surtou após descobrir uma suposta traição. Ele ateou fogo no carro, e ameaçava se jogar dentro do veículo em chamas.

Conhecidos da vítima tentaram impedir, enquanto outra pessoa gravava a situação. Avelino conseguiu se soltar, correu em direção ao carro e entrou mesmo com o fogo. Ele morreu queimado, e em poucos minutos as chamas consumiram todo o carro.

Sites locais afirmam que o fato é verídico e que será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

(Com informações de Bonfim Notícias, Ipaporanga Noticias, Folha Regional e J Regional)

