Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital

Um pedestre foi atropelado por um carro, na tarde desta segunda-feira (30), em pleno horário de pico, na Rua Arthur Jorge, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Não há informações do estado de saúde da vítima.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima atravessava na faixa quando foi atingida pelo veículo, um Mobi, branco. Com o impacto, a via precisou ser interditada, provocando lentidão e transtornos para motoristas que passavam pela região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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