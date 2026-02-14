VÍDEO: Bandido especializado em furtos de Hilux é preso em Campo Grande

Criminoso, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) durante essa sexta-feira, dia 13. Ele era considerado especialista em furtos de Toyota Hilux em Campo Grande.

Nos últimos cinco dias foram registrados três furtos com o mesmo modo de execução, todos ocorridos em bairros da região urbana da Capital.

A partir da análise de imagens de segurança e diligências investigativas, os policiais identificaram o indivíduo e localizaram o veículo utilizado nos crimes. Ele foi localizado e preso em um condomínio residencial situado nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

No local, as equipes policiais recuperaram uma das caminhonetes recentemente subtraídas, confirmando a ligação direta do investigado com a sequência de crimes registrada na Capital. As investigações revelaram que o homem veio de outro estado com a finalidade específica de realizar furtos em série de caminhonetes, destinadas ao abastecimento de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Cabia ao autor subtrair os veículos e mantê-los em pontos seguros até que integrantes do grupo efetuassem o transporte para regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. O preso foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

