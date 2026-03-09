VÍDEO: Bombeiros salvam bebê que estava engasgado em Chapadão do Sul

Um bebê que estava engasgado foi salvo por bombeiros após ser levado pelos pais até o quartel do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul na noite de sábado (7).

Segundo a corporação, o casal chegou ao portão da unidade carregando a criança, que apresentava sinais de engasgamento. Os militares iniciaram imediatamente o atendimento e realizaram a manobra de desengasgamento, conhecida como tapotagem.

Após a aplicação da técnica, a respiração do bebê foi restabelecida. De acordo com os bombeiros, o atendimento foi realizado pelo sargento Iller e pelo soldado Gonzalez.

O Corpo de Bombeiros destaca que a técnica de desengasgamento é um procedimento simples que pode salvar vidas em situações de emergência.

Ainda segundo a corporação, esse tipo de ocorrência é comum. Em alguns casos, enquanto a viatura se desloca até o local, os bombeiros orientam por telefone quem fez o chamado sobre como realizar a manobra até a chegada da equipe.

A orientação é que a população procure uma unidade do Corpo de Bombeiros para receber informações sobre noções básicas de primeiros socorros e prevenção de acidentes.

