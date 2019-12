Vídeo: Confusão no centro, estacionamento fecha e mulher fica "a pé"

Uma confusão entre a funcionária pública Laura Tavares, 40 anos, e o estacionamento Beach Park na Dom Aquino, teve até reclamação na polícia, na manhã deste sábado (7). Isso por que após a servidora deixar seu carro no local na tarde de ontem, o estabelecimento fechou sem que ela pegasse o veículo.

Laura foi ao centro e deixou o carro no Beach Park, porém quando voltou as 18h o local já estava fechado, com seu veículo dentro. "Tive que voltar para casa de Uber, com minha mãe de 60 anos e meu filho de 10, e fiquei pra fora porque a chave de casa estava no carro", se indignou.

Laura contou ao JD1 Notícias, que por volta das 15h da tarde de ontem, foi ao centro da cidade para pagar contas, e logo que chegou havia outra cliente reclamando. “Na hora que cheguei tinha uma senhora, falando que não ia deixar mais o carro no local, e no meio da confusão, o funcionário pegou a chave do meu carro para guardar no estacionamento”, afirmou.

Depois quando voltou ao estacionamento para pegar o carro, Laura conta que o lugar estava fechado, e que não tinha sido avisada que o estabelecimento fechava as 18h, e por não ter placas com horário ou número de telefone no local, ela não teve como entrar em contato com o dono. “Fui registrar um boletim de ocorrência, na Depac Centro, o delegado falou que não era caso de registro, e nem a polícia conseguiu encontrar um número de contato do Beach Park”, declarou.

De acordo com a servidora, não é a primeira vez que isso acontece. “Estive conversando com comerciantes próximos do estacionamento e eles me disseram que já houve outras vezes, tive que chamar um uber para voltar para casa, com minha mãe de 60 anos e meu filho de 10".

Laura foi na manhã deste sábado até o local, e encontrou seu carro “todo aberto”, e chamou a polícia, para acompanhar a retirada do veículo com medo de represálias por parte do estabelecimento.

O proprietário do local, identificado como Itaci, afirmou que a cliente extrapolou o horário e que por esse motivo só levaria o carro se pagasse a multa e a pernoite , num total de R$ 58 reais. De acordo com o estabelecimento todos os clientes recebem uma ficha com o horário de funcionamento, o valor e as taxas acrescentadas à diária.

No final, a situação foi contornada e Laura conseguiu sair com seu carro.

Veja o momento:

Deixe seu Comentário

Leia Também