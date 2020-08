Vídeo - Depois de Naja, cobra Anaconda é apreendida perto de Brasília

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quinta-feira (13), uma Piton, também conhecida como Anaconda, na chácara do vigilante Clemente Luz, em Águas Lindas – Goiás.

De acordo com o site Metrópoles, Clemente criava a Anaconda, que tem 8 metros e 80kg, há 11 anos e a alimentava com coelhos. Ela circulava livremente pela propriedade. Luz é suspeito de criar e vender animais exóticos em Goiás e Distrito Federal.

Além da serpente, ele cuida de animais peçonhentos que teriam sido adquiridos pelo estudante Pedro Henrique Santos, 22 anos, picado por uma Naja criada de maneira clandestina em sua casa, em Brasília.

Outras serpentes vendidas pelo vigilante também foram apreendidas pela Polícia Civil com um morador de Vicente Pires. O homem foi flagrado pela Polícia Civil do DF (PCDF) com animais exóticos, entre eles, três tubarões. Ex-militar do Exército, Clemente Luz é aficcionado por animais exóticos e atua no ramo há mais de 20 anos.

