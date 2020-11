Vídeo: Filho mantém mãe refém, tenta atacar PM com faca e acaba baleado

Sarah Chaves com informações do R7

Um rapaz identificado como Cauã, estava ameaçando a mãe com uma faca e a polícia recebeu um chamado de moradores da zona norte de São Paulo para averiguuar o caso, mas em um surto o autor foi para cima dos agentes de segurança e acabou baleado.

As imagens feitas na Rua Diamantina, na Vila Maria, zona norte da cidade de São Paulo no último dia 11, e toda a ocorrência é registrada pelo aparelho do policial, desde a chegada da viatura, seu desembarque, a busca por informações com as pessoas que os acionaram e a ação.

Os PMs conversam com um homem antes de o rapaz com a faca aparecer. Esta pessoa explica que ele está incontrolável e havia se trancado no quarto com a arma branca.

O policial avisa os detalhes da ocorrência ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Em seguida, o jovem surge. “Sai da minha casa”, grita, antes de correr na direção aos PMs.

Em surto, Cauã corre na direção dos militares, que após vários avisos para que o autor parasse e largasse a faca, acaba disparando um único tiro na direção do pé do rapaz e o imobiliza. Segundo moradores e pessoas que acompanharam a cena gritando "ele tem problema", Cauã possui distúrbio mental.

