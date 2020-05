Vídeo - Filhote de tamanduá ferido, é resgatado na estrada

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou nesta segunda-feira (4), o resgate de um filhote de tamanduá, feitos por agentes da guarnição na sexta-feira (1), na BR-158 em Três Lagoas

Conforme a PRF, a guarnição realizava ronda durante a manhã, quando se deparou com um tamanduá atropelado e morto às margens da rodovia, e à poucos metros do primeiro animal, havia um filhote, com muita dificuldade de locomoção.

O filhote recebeu água doa agentes que se aproximaram de forma que ele não se assustasse e se ferisse ainda mais. O pequeno tamanduá foi levada pela PRF até a Polícia Militar Ambiental em Três Lagoas (MS), onde recebeu os devidos cuidados.

Veja o vídeo divulgado pela PRF:

Deixe seu Comentário

Leia Também