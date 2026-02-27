VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv

A polícia desarticulou um grupo suspeito de furtar mais de 30 motocicletas novas nos últimos meses, em Campo Grande. Dois homens foram presos em flagrante e motos furtadas foram recuperadas. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

Segundo a polícia, as investigações começaram após o furto de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan ocorrido no dia 25 de fevereiro, no bairro Royal Park. Os policiais já monitoravam uma sequência de furtos com características semelhantes, principalmente envolvendo motos novas.

Com base em imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o autor do crime e a forma de atuação do grupo, que consistia em violar o sistema de ignição das motocicletas por meio do rompimento do miolo da chave.

A partir das diligências, a polícia chegou ao primeiro suspeito. Com ele, foram encontradas ferramentas utilizadas nos furtos e roupas semelhantes às usadas no crime.

Em outro endereço, os policiais localizaram duas motocicletas furtadas, incluindo a levada no dia anterior. No local, foi preso o segundo suspeito.

De acordo com a polícia, ele confessou que guardava os veículos a pedido de terceiros e que as motos eram revendidas por valores abaixo do mercado, pouco tempo após os furtos.

As investigações apontam que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes. A suspeita é de que os envolvidos tenham participação em mais de 30 furtos registrados na capital nos últimos meses.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça. A polícia continua as investigações para identificar outros possíveis integrantes do grupo.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também