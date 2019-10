Vídeo - Homem morre após confronto com a Guarda Municipal

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

Elcindo Alexandre Neto, 35 anos, conhecido popularmente como Maninho, morreu na sexta-feira (11) após se envolver em confusão e confronto com agentes da Guarda Municipal de Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a corporação recebeu uma denúncia de que havia um incêndio criminoso. Chegando ao local citado, os agentes foram informados que Elcindo era o responsável pelo fogo, mas no momento da abordagem ele fugiu.

Perseguido ele entrou em uma residência, de onde saiu armado com uma tesoura e investiu contra a guarnição, momento que um dos guardas efetuou um disparo de choque na tentativa de conte-lo, mas ele conseguiu se livrar e continuou fugindo.

Os guardas então efetuaram tiros com balas de plástico (polietileno), sendo que um deles atingiu a barriga de Elcindo, que passou por grande sangramento. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

