VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas esteiras em uma usina localizada na cidade de Nova Alvorada do Sul, durante a tarde desta quinta-feira (12).

Conforme as informações iniciais, do site Nova Alvorada Informa, ainda não chegou a ser detalhado pelas autoridades se alguém ficou ferido durante o incidente.

A fumaça densa e a altura das chamas assustaram os trabalhadores. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, para conter as chamas.

A causa do incêndio não chegaram a ser detalhadas até o momento.

