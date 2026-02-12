Menu
Polícia

VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul

As chamas destruiram duas esteiras do local

12 fevereiro 2026 - 18h41Brenda Assis

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas esteiras em uma usina localizada na cidade de Nova Alvorada do Sul, durante a tarde desta quinta-feira (12).

Conforme as informações iniciais, do site Nova Alvorada Informa, ainda não chegou a ser detalhado pelas autoridades se alguém ficou ferido durante o incidente.

A fumaça densa e a altura das chamas assustaram os trabalhadores. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, para conter as chamas.

A causa do incêndio não chegaram a ser detalhadas até o momento.

 

