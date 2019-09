Vídeo - Mais um homem é torturado com chicoteadas em supermercado

Priscilla Porangaba, com informações do Brasil de Fato

Mais um homem foi amarrado e chicoteado nas dependências do supermercado da rede Ricoy em São Paulo.

Na última segunda-feira (2) seguranças do comércio também torturaram um jovem negro de 17 anos, o caso que viralizou nas redes sociais.

Em uma das imagens no fim da matéria, os seguranças empilharam produtos que a vítima teria tentado roubar no Ricoy. São embalagens de linguiça e frango congelados, chicletes, desodorante e um shampoo. E fotos da vítima com o rosto machucado, encostado em uma estrutura com o logotipo do Ricoy.

Já é um vídeo é possível ver funcionário do comércio fazendo tortura psicológica a uma criança que supostamente havia tentado praticar roubo. “Você vai ficar em uma cela cheio de moleques da sua idade, ou mais velho, tem uns lá que gostam de abusar de outro moleque. Olha que legal. Tem uns que vão te dar uma surra bem dada. Olha que legal”.

Para o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo (Condepe-SP), Dimitri Sales, com a reincidência, o supermercado deve ser responsabilizado e ter seu alvará cassado.

Dimitri afirma “as dependências do estabelecimento estão sendo utilizadas para a prática de tortura. Logo, esse caso tem que ser levado muito mais sério, a responsabilização cai para além dos funcionários, é uma responsabilização contra o estabelecimento”, finaliza.

Ainda de acordo com o presidente do Condepe, as novas imagens apontam para mais “uma violação inaceitável de direitos humanos, eles estão praticando tortura, cárcere privado e maus tratos. As medidas agora devem severas. O que sugere é que não é mais a prática de um funcionário isolado, é uma prática corriqueira do estabelecimento”.

Na terça-feira (3), a Polícia Civil identificou os seguranças que chicotearam o adolescente de 17 anos no mês de agosto. São Waldir Bispo dos Santos e Davi de Oliveira Fernandes, ambos funcionários da KRP Zeladoria Valente Patrimonial.

Em nota, o Ricoy afirmou que “está chocado com a tortura sem sentido” e que os “seguranças não prestam mais serviços para o supermercado”.

