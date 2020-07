Vídeo - Médico bate em trans após não receber beijo grego durante programa

Um médico, não identificado, foi preso por agredir uma transsexual após ela negar realizar um fetiche do doutor durante um programa, em Goiânia, na terça-feira (14).

Na porta do motel onde estavam, ela conseguiu filmar parte das agressões enquanto recebia chutes do homem. De acordo com a Polícia civil e do site Metrópoles a briga começou quando a vítima, de 24 anos, se recusou a realizar um fetiche do cliente, que excedia o combinado.

Durante a relação sexual, o cliente teria tentado inserir uma das mãos no ânus da transsexual, que recusou. Segundo a ocorrência, o homem então pediu que ela lhe fizesse um beijo grego, o que também foi recusado. Como o homem ficou nervoso, a profissional decidiu interromper o ato.

“Eles estavam em ato sexual e o médico pediu algo que a vítima não concordou. Então, deu um golpe de mata-leão nela, quebrou alguns mobiliários do quarto do motel. A vítima conseguiu correr seminua até a portaria para pedir socorro, foi quando a Polícia Militar prestou apoio”, disse o delegado Henrique Berocan, à frente do caso.

Em depoimento, a vítima disse que vestia a roupa para sair do local e foi empurrada contra a parede do motel enquanto o homem dizia que estava sendo filmada. Ele quebrou a televisão e a porta da suíte onde se hospedaram.

O agressor foi preso em flagrante e após audiência de custódia, a Justiça decidiu que ele ficará detido até o caso ser avaliado.

