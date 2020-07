Jovem de 21 anos agride com socos mãe que não quis fazer comida pra ela

Fernanda Ferreira, de 44 anos, foi agredida pela filha Samara Ferreira Pereira, de 21 anos, com soco e puxão de cabelo ao se negar a fazer janta para a jovem na noite dessa quarta-feira (15), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 17h30. Fernanda estava em casa quando a jovem chegou e disse que ela não poderia ficar sozinha. Em seguida ordenou que a mãe fosse fazer comida, mas a mãe se negou.

Em seguida, ela agrediu a mãe com socos no olho e na cabeça com puxões de cabelo. Samara só parou de agredir a mãe após ela ter um sangramento no supercílio.

Fernanda procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa, qualificada pela violência doméstica.

A vítima ainda pediu medida protetiva contra a filha.

