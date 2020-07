Vídeo mostra homem afirmando que mataria cinco e depois se mataria

Um vídeo, gravado em março deste ano, mostra o segurança Rosemir Fernandes de Souza, 52 anos, afirmando que planejava matar cinco pessoas. A gravação é uma das principais provas de que o crime foi premeditado pelo autor.

Rosemir matou a ex-mulher na noite deste domingo (12), em Dourados, ele ainda atingiu diversas outras pessoas e tentou matar uma segunda ex-companheira que foi socorrida com vida, no momento que praticava o crime, Rosemir atingiu duas crianças, uma levou um tiro na cabeça.

Após cometer os crimes e deixar uma rua de sangue em Dourados, Rosemir seguiu até uma igreja onde, no altar do local, atirou contra a própria cabeça e se suicidou.

Uma gravação, feita há alguns meses, mostra Rosemir afirmando que deseja iria cometer o crime. Nas imagens o autor fala “depois você vai ficar sabendo. Eu sou daqueles de palavra, eu sou macho. Caçou vai achar. É cacete no lombo e bala no rabo”, após ser questionado se ele teria coragem de enfrentar todo mundo na bala.

Logo após a confirmação de Rosemir, a pessoa que grava o vídeo pergunta se ele se for, momento em que o autor responde: ““mas eu vou mesmo, de um jeito ou de outro porque, ó, quem eu vou levar junto”, responde Rosemir mostrando o número cinco com as mãos.

Mais detalhes sobre o crime podem ser conferidos clicando aqui.

Veja o vídeo abaixo:

