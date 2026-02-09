VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande

Um motociclista, que ainda não foi identificado, morreu no início da tarde desta segunda-feira (9) após bater na traseira de um caminhão caçamba na BR-060.

Segundo informações iniciais, os dois veículos seguiam na mesma direção quando o motorista do caminhão teria tentado fazer uma conversão em um trecho com faixa contínua, onde a manobra é proibida. Testemunhas relataram que o motociclista vinha logo atrás, em alta velocidade, e não conseguiu frear a tempo, atingindo a parte traseira do caminhão.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu antes de receber atendimento. O motorista do caminhão passou mal ao saber da morte e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Científica esteve no local para realizar os primeiros levantamentos. O caminhão ficou ocupando parte da pista, provocando lentidão no tráfego.

O caso ainda foi atendido pelas equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

