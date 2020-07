Atropelamento, ferimentos graves, ameaça de linchamento, noite quente na Nova Campo Grande

Saiba Mais Polícia Dupla é presa tentando “tacar” maconha dentro de presídio na capital

Irineu Da Silva Cabrocha, 43 anos, foi preso em flagrante após atropelar e deixar em estado grave um motociclista. Os dois trafegavam pelas ruas da Vila Nova Campo Grande, na noite desta sexta-feira (17), quando o acidente aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor seguia com seu Corsa e a vítima seguia de moto, na mesma rua mas em sentido contrário, o motorista do carro foi realizar uma curva a esquerda e atingiu a motocicleta que seguia reto na outra mão da pista.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militares (CBM) e levado para a Santa Casa, em estado grave, onde precisou ser entubado. A motocicleta foi liberada no local para familiares

Um vídeo enviado por leitores do JD1 mostra algumas testemunhas do acidente seguindo o autor até a Avenida Duque de Caxias, onde o condutor abandonou o carro após perder o controle da direção e bater no canteiro central da pista.

De acordo com a Polícia Militar, o irmão do autor estava no local, ele era passageiro no carro e afirmou que irmão fugiu por medo de ser linchado pelas testemunhas. O irmão ainda revelou ter levado chutes e socos.

A pedido dos militares, ele ligou para irmão que foi até o local para esclarecer os fatos, lá ele realizou teste de alcoolemia provando não ter ingerido bebida, porém o autor não possuía carteira de habilitação.

O autor foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, o carro que ele conduzia foi apreendido e levado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

