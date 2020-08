Vídeo: Mulher furta celular de gerente da Motorola no Shopping Norte Sul

O vídeo de um casal furtando o celular de um quiosque da Motorola do Shopping Norte Sul em Campo Grande começou a circular na sexta-feira (21), em páginas do Facebook.

Nas imagens feitas por câmeras de segurança do quiosque, a mulher chega no local na companhia de um homem, e enquanto ele conversa com o vendedor distraído, a mulher aproveita para pegar o celular que esta em cima do balcão.



O dono do celular é o gerente da loja, Leonardo Kovalick que divulgou em seu stories no Instagram, vários vídeos pedindo ajuda para que compartilhassem as imagens para reconhecerem a mulher autora do furto que ocorreu na quinta-feira (20). “Ela vai pagar pelo celular que roubou”, afirmou Leonardo.

Na publicação de Leonardo, outra jovem comenta que a mesma mulher também furtou um celular em seu local de trabalho no Shopping Campo Grande.

A equipe do JD1 Notícias, tentou entrar em contato com a assessoria do Shopping Norte Sul e com Leonardo, mas até o momento não houve retorno para maiores detalhes do caso.

Veja o momento do furto:

