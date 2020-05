Vídeo: Onça acuada pela população sobe em árvore e PMA chama reforços

A Polícia Militar Ambiental (PMA), tenta nesta sexta-feira (22), tirar uma onça-parda de uma árvore nos fundos do quintal de uma residência em Anaurilândia. O animal que está no local desde a madrugada.

A onça causou comoção nos moradores, que fizeram vários registros do animal, o que segundo o tenente-coronel da PMA, Edmilson Queiroz, pode ter acuado a onça que atravessava a cidade por volta das 21h da noite de ontem. “Foi quando as pessoas começaram a filmar e chegar muito próximo, então ela acabou subindo em um árvore no fundo de uma residência, na madrugada”, falou.

Queiroz conta que a PMA juntamente com uma equipe de bombeiros tentaram fazer a primeira abordagem de resgate, porém sem sucesso. “As equipes tentaram afastar as pessoas na casa onde ela entrou, para ninguém fazer barulho, e ver se a onça descia, mas sem sucesso a PMA contactou os veterinários do Centro de Reabilitação, pegamos as espingardas de dardo e analgésicos para efetuar a captura. Ela continua na árvore”.

O tenente-coronel alerta para as pessoas que verem animais silvestres não terem a reação de perseguir o animal para conseguir capturar imagens, pois prejudica na reação que o animal pode ter.

“A onça não feriu ninguém e nem se feriu, se não tivesem perseguido ela para filmar ela já estaria na mata. Ela subiu na árvore porque ficou acuada, ela não desce enquanto tiver gente no local”, declarou Queiroz.

Quando a onça-parda for retirada do local, será examinada pela equipe do Centro de Reabilitação, e os técnicos decidirão se ela vai permanecer no habitat em Anaurilândia ou se será encaminhada para outro centro.

Assista ao registro feito a poucos minutos:

