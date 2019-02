Vídeo - Onda de roubos preocupa moradores e comerciantes do Tijuca

Moradores e comerciantes do bairro Tijuca estão preocupados com a onda de roubos e furtos que estão acontecendo com frequência na região. Quem mora na localidade, tem reclamado da falta de rondas policiais.

O JD1 Notícias recebeu um vídeo, onde os criminosos aproveitam a madrugada para agir, nas imagens é possível ver que o furto aconteceu no dia 11 deste mês, era por volta das 2h, quando eles chegaram na rua Souto Maior, em uma motocicleta junto com um comparsa, um dos bandidos abriu a loja com um pé de cabra, e em 4 minutos fez um verdadeiro limpa no local. No vídeo é possível ver que até um ventilador foi levado.

Após entrar por duas vezes na loja, o criminoso, vai em direção ao seu comparsa que estava aguardando. Entramos em contato com os moradores mas com medo de represálias por parte dos bandidos, as vítimas preferiram não falar.

O JD1 entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre as rondas policiais, mas até o encerramento desta matéria, não conseguiu falar com ninguém.

Deixe seu Comentário

Leia Também