Mulher é ferida a tiros no Tijuca; autor está preso

Nicolas de Jesus batista, 22 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar depois de efetuar tiros contra uma mulher de 34 anos. O fato ocorreu na noite de terça-feira (22), no bairro Tijuca, em Campo Grande. A vítima havia saído com o suspeito antes do crime.

Conforme a ocorrência, a mulher saiu na companhia de Nicolas no início da noite, eles estavam em um carro e horas depois a mulher foi encontrada caída e ferida por disparo de arma de fogo na rua Imburus, Tijuca. Ela não soube explicar os motivos e somente dizia o nome do autor dos disparos, e que ele havia fugido em um veículo modelo Corsa de cor prata.

A vítima foi socorrida e encaminhada até a Santa Casa. A equipe policial iniciou buscas pelo suspeito que foi encontrado na casa dele no bairro Guanandi. Nicolas assumiu a autoria do crime e indicou que a arma usada estava em cima do guarda-roupas.

O revólver calibre 38, mais 13 munições intactas e uma deflagrada foram apreendidos. Nicolas recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. Até o momento não se sabe se a vítima tinha envolvimento amoroso com o autor e os motivos da tentativa de homicídio.

