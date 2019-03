Vídeo - PM espanca funcionária de lanchonete por atraso em pedido

Joilson Francelino com informações do site O Dia

O policial militar identificado como Augusto César Lima Santana, agrediu na madrugada desta quinta-feira (21), a funcionária de uma lanchonete após atraso em pedido. O caso aconteceu em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

De acordo com informações do site O Dia, a mulher de Augusto tinha ligado momentos antes reclamando do atraso na entrega do pedido e que o lanche chegou frio, à residência. Revoltado, o policial foi até a lanchonete e se identificou como delegado. Aos gritos e xingando, ele perguntou quem teria falado com a mulher dele ao telefone e partiu para as agressões.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que o policial chega ao estabelecimento. Nelas é possível ver ele se aproximando do balcão onde está a funcionária Liz Pacheco Luiz. Puxando pelo cabelo, o policial arrasta a funcionária para fora do estabelecimento. Com uma arma na mão, ele dá socos e coronhadas na cabeça dela.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor está preso administrativamente e será idiciado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e crime de falsa identidade. De acordo com o site local, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Assista o momento da agressão:

Deixe seu Comentário

Leia Também