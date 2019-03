Vídeo - Veja o momento do massacre em Suzano

O momento do massacre de quarta-feira (13), na Escola Estadual Raul Brasil, foi registrado por câmeras de segurança dentro e fora da unidade escolar de Suzano, São Paulo.

A câmera de uma residência em frente a escola mostra a chegada dos assassinos Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25 anos. Os dois chegaram em um veículo branco, Guilherme foi o primeiro que desceu e entrou na escola, como mostra o vídeo abaixo.

Na câmera que fica dentro da escola, no rol de entrada, é possível ver Guilherme entrando. Neste momento, dez pessoas são vistas nas imagens, além do assassino.

Guilherme saca a arma e começa a atirar. Duas pessoas são atingidas e ficam caídas na entrada, as outras fogem. Logo em seguida chega Luiz com armamentos medievais e um machado e começa a dar machadadas nas duas pessoas que estão caídas no chão. Neste momento, Guilherme já entrou no pátio onde estavam grande parte dos alunos. Era intervalo. É possível ver o desespero dos alunos fugindo do ataque. Luiz ainda consegue acertar alguns estudantes com machado, até cravá-lo em um menino que conseguiu escapar com o machado cravado no ombro.

Luiz segue Guilherme e os dois não são mais vistos nas imagens. Veja:

Oito pessoas morreram, seis alunos e duas funcionárias. Nove pessoas ficaram feridas. Guilherme e Luiz se suicidaram. Veja o armamento usado pelos dois no ataque:

