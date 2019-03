Conheça os autores do massacre em escola

A polícia já identificou os dois autores do massacre que deixou dez mortos na manhã desta quarta-feira (13), na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo.

A primeira informação era que se tratavam de dois adolescentes, mas com a confirmação da polícia, constatou-se que se trata de apenas um adolescente de 17 anos, identificado como Guilherme Taucci Monteiro e o outro, o jovem de 25 anos, Luiz Henrique de Castro. Luiz Henrique completaria 26 anos no próximo sábado (16). Os dois autores cometeram suicídio logo após o ataque.

Por volta das 9h, os atiradores chegaram na escola e atiraram na coordenadora e em uma funcionária, as duas morreram no local. Em seguida, a dupla seguiu para o pátio onde estavam os alunos, em horário de intervalo. Eles abriram fogo contra os estudantes, quatro alunos foram mortos no local, dois ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital, mas não resistiram e morreram.

Depois de abrirem fogo no pátio, a dupla seguiu para o centro de línguas que funciona em outro andar. Percebendo a aproximação dos atiradores, a professora se trancou na sala com alguns alunos, do lado de fora, os dois se suicidaram. A polícia foi acionada e chegou oito minutos após o acontecido. Há suspeita que além de armas, os autores estariam com explosivos.

