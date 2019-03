Marcos Tenório, com informações do site Mceará

Um vídeo do cantor da banda Forró na Pegada, viralizou na internet e revoltou os internautas. As imagens teriam ocorrido no dia 6 deste mês, onde mostra Gabriel Tavares Lopes abusando sexualmente de um porco.

O vídeo mostra imagens do cantor seminu supostamente mantendo relações sexuais com um porco. No vídeo, aparece um outro homem surpreendendo o cantor durante o ato, que reage respondendo com uma propaganda da banda de forró.

Gabriel Tavares é o vocalista da banda Forró na Pegada, ele é conhecido como Biell Loop, e foi denunciado pela presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (AL-MS), deputada Joana Darc (PR), pelo crime de maus tratos (estupro) a um suíno.

Após receber imagens do cantor praticando sexo com o animal, Joana Darc, foi até o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, onde realizou boletim de ocorrência contra Biell.

De acordo com a deputada Joana Darc, Biell infringiu a Lei de Crimes Ambientais nº 9605/98 Art. 32 e incisos. “Isso é crime, você vai responder. Vou fazer o possível e o impossível para você ser responsabilizado. Saiba que tem muita gente vigilante e que ninguém aceita esse tipo de coisa. Quem faz isso com um animal, faz com uma mulher, uma criança, um idoso”, disse Joana ao encontrar o infrator.

Crimes Ambientais

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais e incisos, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos pode acarretar pena de detenção de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

