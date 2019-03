Homem Ã© preso por estupro e aliciamento sexual, em CorumbÃ¡

Um homem foi preso por suspeita de estupro pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (28), em Corumbá. A investigação segue a cargo da Delegacia de Atendimento a Infância e Juventude (Daiji).

Conforme informações do site Diário Online, o homem estava sendo investigado e usava um “chat” do jogo Free Fire como isca para atrair as vítimas, no qual usava para marcar encontro com crianças e adolescentes.

O pedido de prisão foi expedido após o suspeito ameaçar a mãe de uma das vítimas, alegando que mataria ela e a filha, se caso a denúncia não fosse retirada. O homem também teria tentado marcar encontro com uma criança de 11 anos. A polícia suspeita de uma terceira menor, de 13 anos, em que o homem teria consumado o ato sexual e engravidado a menina.

