Vídeo - Populares furtam carga de 399 TV's; Polícia inicia operação de apreensão

Sarah Chaves, com informações do Folha do Bico

As Polícias Civil e Militar deflagraram a Operação Sem Hipocrisia para recuperar os televisores furtados na última quinta-feira (20), após o caminhão que estava fazendo o transporte, tombar na BR-010, em Irituia, no nordeste do Pará.

O veículo foi saqueado e todos os 399 televisores, de 50″ e 55″ , foram levados antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas quatro foram recuperados no local.

A operação em conjunta da polícia teve início na tarde de sábado (22), para aprender os televisores furtados. Mais cinco aparelhos foram recuperados. Antes da operação, ja haviam sido apreendidos sete televisores pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federa. De acordo com a Polícia Civil, cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia de Irituia e autuadas.

A PC informou ainda, que a operação pretende reprimir o saque de cargas e a prevenir que novos casos aconteçam. As investigações e diligências continuam na região para recuperar o restante da carga e responsabilizar os infratores.

Caso

O caminhão carregava 339 televisores de 50 e 55 polegadas, tombou no caminho entre os municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, no Pará. Todo o carregamento foi saqueado.

O caminhão parou atravessado na estrada e gerou um grande engarrafamento. Ninguém se feriu.

Quando a PRF chegou no local do acidente, as televisões já tinham sido saqueadas. Nas filmagens disponibilizadas pela polícia, as pessoas chegam em motos e carros e levam as TVs do local.

O caminhão tombou porque um sistema do semirreboque se soltou do cavalo mecânico. A rodovia ficou intransitável nos dois sentidos até a apuração da polícia que terminou às 13h.

