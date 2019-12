Carreta tomba e carga avaliada em R$ 93 mil é saqueada

Mauro Silva, com informações do MS Todo Dia

Uma carreta carregada com óleo de soja tombou na última terça-feira (24), na rotatória das rodovias BR-359 e MS-306, no município de Costa Rica. Segundo o motorista que não se feriu, e preferiu não se identificar, a carga avaliada em R$ 93 mil foi saqueada.

Conforme o MS Todo DIA, o condutor da carreta disse que seguia sentido de Alto Taquari (MT) para Costa Rica, quando perdeu o controle a direção e tombou. Em razão do acidente, os fardos de óleo caíram e ficaram expostos, e assim foram furtados.

Uma testemunha, disse que várias pessoas se aglomeraram no local, o que não permitiu a identificação dos responsáveis pelo roubo. O veículo pertence a uma empresa do interior de São Paulo. Uma equipe do GTO (Grupo Tático Operacional) esteve no local para registro da ocorrência.

