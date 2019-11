População "faz festa" com salsicha de carreta tombada

Sarah Chaves, com informações do Nova Alvorada News

Uma carreta carregada com salsichas congeladas tombou no trevo da Rodovia 163 com a BR 267 em Nova Alvorada do sul, e teve toda a carga saqueada. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (27). O motorista sofreu ferimentos leves.

Uma carreta de santa Catarina carregada com salsichas, tombou na BR-163 em Nova Andradina, no Mato grosso do Sul, na quarta-feira (27), após tentar fazer uma curva no trevo da rodovia.

Com a carroceria danificada, a carga de salsicha ficou exposta, algumas pessoas que ficaram sabendo do ocorrido pelas redes sociais começaram a se aglomerar em volta da carreta, que era protegida por cinco viaturas da Polícia Rodoviária Federal.

Com a chegada da Polícia Militar a população começou a pressionar para pegar a carga, devido ao grande número de pessoas os produtos acabaram sendo saqueados mesmo com a presença das autoridades.

Cerca de 11 pessoas foram presas por furto a carga de salsicha.

