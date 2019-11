Ciclista morre depois de ser atropelada por carreta

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

Cícera Eva Leite Bueno, 57 anos, morreu na quinta-feira (31), horas depois de ser atropelada por uma carreta em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, Cícera teria saído de casa de bicicleta para buscar o neto na escola quando ao atravessar uma das vias no caminho, foi surpreendida pelo veículo.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no chão. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Vida, mas não resistiu e morreu no início da noite.

