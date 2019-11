Vídeo mostra momento que multidão “faz o limpa” em caminhão tombado

Um vídeo gravado minutos depois do caminhão carregado com salsicha tombar na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, mostra uma multidão saqueando a mercadoria.

No vídeo gravado pela A3 Produções é possível ver a multidão em volta do caminhão e algumas viaturas em volta. Em certo momento, os populares avançam para roubar a carga que, segundo a polícia, está avaliada em R$ 85 mil.

A Polícia Civil foi acionada e conseguiu impedir que toda a carga não fosse levada. Oito pessoas, entre elas um adolescente foram encaminhados para a delegacia e responderão pelo crime de furto qualificado.

Veja abaixo o veídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também