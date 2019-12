Condutor tomba carreta após ser atacado por uma abelha

Marya Eduarda Lobo, com informações da Nova News

Uma abelha teria sido a causadora de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia MS-276, entre as cidades de Nova Andradina e Ivinhema, na manhã desta quarta-feira (18). No local, uma carreta saiu da pista, ficando com a parte frontal totalmente destruída.

O homem relatou que trafegava tranquilamente pela via quando, a cerca de um quilômetro da ponte sobre o rio Ivinhema, uma abelha de grande porte entrou na cabine da carreta. Com medo de ser ferroado, o condutor teria começado a se debater, momento que perdeu o controle da direção.

A carreta saiu da pista e tombou, ficando com a parte frontal bastante danificada. A vítima sofreu apenas pequenos arranhões e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do 3º Subgrupamento presente em Nova Andradina.

Um guincho foi acionado para realizar a remoção do veículo. O trecho da MS-276, não chegou a ser interditado.

