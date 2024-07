Vítima de estupro pede socorro por meio de aplicativo de entrega de comida: 'Me ajuda'

Uma mulher, de 26 anos, vítima de violência sexual pediu ajuda por meio de um aplicativo de entrega de comida, em Curitiba, na noite de segunda-feira (8). No campo de observação, usado para escrever uma mensagem referente ao pedido, a mulher pediu para que acionassem a polícia.

"Me ajuda, manda polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada. Me ajuda, tenho uma filha, corremos perigo", diz a mensagem.

A equipe do restaurante acionou a Polícia Militar (PM-PR) que foi até a casa onde a vítima estava. Ao chegar no local, de acordo com a PM, a equipe encontrou a mulher e um homem de 65 anos.

A dona do restaurante afirmou que foi a primeira vez que a equipe recebeu uma mensagem do tipo. "Foi bem surpreendente, ninguém estava esperando. Ninguém espera receber um pedido com um pedido de ajuda. Então prontamente a atendente já ligou para a polícia", relembra.

Conforme o G1, a vítima relatou para a polícia que teve um relacionamento breve com o homem e os dois tem uma filha de um ano e três meses.

Ela e filha moram em Santa Catarina, mas desde sexta-feira (5) estavam na casa deste homem, em Curitiba, para que ele pudesse ver a criança. Segundo Boletim de Ocorrência, durante a noite de segunda, a mãe colocou a criança para dormir. Em seguida, o homem forçou a vítima a ter relações sexuais e a agrediu.

Ela contou também que passou por outra situação de violência sexual ainda na sexta-feira, quando chegou na casa do suspeito. A vítima disse à polícia que o homem ameaçou ela e a filha de morte, caso contasse o que aconteceu para alguém.

O homem negou o crime. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Mulher. A vítima foi acolhida e deverá passar por exames.

