Vítima de roubo relata terror que viveu nas mãos de criminoso

Uma das vítimas de Franks de Brito Rodrigues, 32 anos, preso pelo Batalhão de Choque, na quarta-feira (26), relatou momentos de terror que sofreu quando teve o veículo roubado pelo criminoso.

A mulher de 39 anos, que pediu para não ter a identidade revelada, contou que o roubo aconteceu no dia 16 deste mês, quando ela estava indo até uma farmácia localizada no bairro Tijuca. A vítima estacionou o veículo na rua e quando voltou, para voltar para sua casa, o autor entrou junto com ela no veículo.

A vítima disse que reagiu e lutou com o bandido por cinco minutos, mas não teve forças para evitar o roubo. "Ele me agrediu e me esganou”, ela conta ainda que pediu socorro, bateu no vidro, mas várias pessoas que passavam pelo local, não fizeram nada para ajudar “achavam que era briga de marido e mulher", comentou.

Ela conta que tentou sair do carro, mas o autor travou a porta, neste momento ela viu que ninguém ajudaria e temendo a própria vida, decidiu colaborar com Franks, que a todo o momento pedia dinheiro.

Depois de sair do local, o criminoso falou para ir até a casa da vítima, chegando na residência, Franks começou a elogiar a aparência da vítima, a mulher emocionada relatou “eu achei que ele ia tentar um estupro ou me matar ali mesmo”. “Depois ele me mandou entrar no carro e pouco tempo depois, me deixou em uma estrada sem movimento, na região do bairro Ouro Verde”, relatou.

O autor possui uma extensa ficha criminal, tendo praticado anteriormente diversos crimes, como roubo, furto, tráfico de drogas, receptação, homicídio simples na forma tentada, furto qualificado, falsidade ideológica, corrupção passiva, ameaça, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, entre outros.

O delegado Bruno Urban pede para que possíveis vítimas que reconheçam Franks entrem em contato com a Defurv (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos).

