Vítima fatal de acidente na BR-163 é identificada

Vítima fatal de acidente na BR-163, na tarde desta segunda-feira (23), é identificada como Lucivera Alves, de 50 anos.

A caminhonete em que Lucivera estava, junto de mais quatro pessoas, incluindo seu neto, de 4 anos, saiu da pista e se chocou com algumas árvores que ficam às margens da rodovia.

A vítima estava no banco de trás, e foi a única que veio a óbito. A causa foi um ferimento na cabeça. Nenhum dos outros ocupantes do veículo se feriu.

A família estava vindo do município de Rosana, em São Paulo, para Campo Grande, onde residem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também