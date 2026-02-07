Vizinho invade casa de família, ameaça com faca e acaba preso no Noroeste

Um homem foi preso após invadir a casa de vizinhos durante a madrugada de sexta-feira (6), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, ameaçar a família com uma faca. O caso mobilizou a polícia depois que moradores pediram ajuda ao perceberem a confusão dentro da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, que mora próximo ao local, entrou na casa após quebrar o portão de madeira. Visivelmente embriagado, ele foi até a sala onde estavam uma jovem e as irmãs dela. O pai das meninas tentou entender o que estava acontecendo, mas o homem sacou uma faca e avançou em sua direção. Assustada, a família acionou a polícia, e o invasor deixou a casa fazendo ameaças, dizendo que tinha uma arma de fogo e que voltaria para matar todos.

Quando os policiais chegaram, encontraram o homem ainda alterado e com a faca usada na invasão. Em uma verificação feita na casa dele, foi encontrada uma munição e documentos que indicam posse de arma, mas o revólver não estava no local. O suspeito afirmou que a arma estaria guardada em uma fazenda. Ele foi contido após resistir à abordagem e levado para a delegacia.

O caso foi registrado como ameaça e invasão de domicílio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também