Vizinhos capam cachorro que fez xixi em quintal sem a dona saber

Sarah Chaves, com informações do Pantaneiro

A secretária Eleise Méury do Nascimento, de 42 anos procurou a delegacia na quinta-feira (31), relatando que seu cachorro havia tido os órgãos genitais capados pelos vizinhos no bairro Cidade Nova em Aquidauana.

Conforme O Pantaneiro, apesar do boletim de ocorrência ter sido registrado ontem, o caso ocorreu na quarta-feira (29). A dona do animal procurou a polícia e relatou que estava em sua casa, por volta das 10h20, quando ouviu o cachorro fazendo barulhos como se estivesse sofrendo, estranhando a situação ela foi ver o que estava acontecendo e encontrou o bicho amarrado com uma corda no pescoço, sem os testículos e sangrando.

A secretária cria dois cachorros, o Courinho de 4 anos e Fred. Por ser pequeno, Courinho escapa e vai para a rua fazer o seu passeio matinal. “Moro há quatro anos no bairro e todo mundo sabe que ele tem dono”, contou.

Desesperada, a secretária saiu para pedir socorro e encontrou a mãe do autor, que mora numa casa sem muro ao lado da residência dela. Ao questionar a mulher se sabia o que havia acontecido com Courinho ouviu a frase: “Nós capamos”.

Ao fundo, o autor identificado apenas como Felipe, gritou: “Eu capei. E capo de novo. Ele mijou no meu quintal. Não sabia que o cachorro era seu”.

Questionado pelo motivo que fez isso, o homem disse que o animal tinha urinado no quintal dele.

Ainda de acordo relatos da vítima à polícia, o cachorro precisou ser internado porque perdeu muito sangue.

O caso foi registrado pelo delegado Gabriel Salles e deve ser investigado como art. 32 da Lei 9605/98 - Aquele que pratica qualquer conduta dolosa que configure abuso ou maus tratos, ou que resulte em ferimento ou mutilação de animal doméstico, domesticado ou silvestre incorre no delito de maus tratos à animais.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) esteve na casa do vizinho, mas ele não foi encontrado pelos policiais.

