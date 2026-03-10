Menu
Polícia

'Você é o bonzão': Suspeito é preso após tentar matar homem esfaqueado em Coxim

Ele foi preso com a faca usada no crime

10 março 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Batalhão da Polícia Militar em CoximBatalhão da Polícia Militar em Coxim   (PC de Souza/Edição MS)

Homem, de 37 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 9, após desferir golpes de faca contra um homem, de 44 anos, na rua Paulo Fagundes, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava na companhia de outra pessoa, quando o suspeito apareceu e proferiu a frase "você é o bonzão", e na sequência, desferiu a facada na região do tórax, fugindo na sequência após a testemunha intervir na ação.

Segundo a Polícia Militar, após diligências, o suspeito foi localizado na Avenida Mato Grosso do Sul e durante a abordagem, ele foi encontrado com a faca usada no crime.

Questionado sobre o fato, o homem afirmou que a agressão teria ocorrido após um desentendimento, alegando que a vítima teria o atingido anteriormente com um golpe de faca no braço esquerdo, apresentando uma escoriação no momento da abordagem.

Durante o atendimento da ocorrência, populares também entregaram aos policiais outra faca, que foi encontrada nas proximidades do local do fato.

Diante dos fatos, o autor, a testemunha e as duas facas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

