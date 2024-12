Voltando do trabalho, detento é flagrado tentando levar drogas para dentro da prisão

Um detento de 29 anos tentou entrar no regime semiaberto com drogas na noite desta segunda-feira (23), em Dourados - a 200 km de Campo Grande, e acabou sendo pego em flagrante.

O homem é natural de Ponta Porã, e está preso por tráfico de drogas. Após o episódio, ele foi autuado em flagrante.

O detento retornava do trabalho para a prisão, por volta das 18h30, quando passou por uma revista de rotina, nisso os agentes penitenciários encontraram um pacote com 65g de cocaína e uma garrafa com bebida alcoólica.

O homem afirmou que havia sido contratado para levar a droga para dentro da unidade prisional, mas não revelou a quem entregaria o material.

O flagrante foi registrado na delegacia, e o caso está sendo investigado.

