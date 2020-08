“Vou arrancar sua cabeça e beber seu sangue”, homem recebe ameaças de ex

Um homem de 39 anos que terá a identidade preservada procurou a polícia nesta segunda-feira (17) relatando que sofreu diversas ameaças por parte de um ex-namorado de uma mulher que teve um “breve relacionamento”.

De acordo com o registro policial, as ameaças foram feitas do dia 23 de julho até dia 8 de agosto. Em uma das mensagens, o autor diz que já sabe onde a vítima mora e que vai arrancar a cabeça e beber o sangue da vítima.

O homem disse ainda à polícia que apresentará imagens que comprovam as ameaças e deseja representar contra o autor. O caso foi registrado como ameaça.

