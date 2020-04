Ao vivo - Cerimônia de posse do novo ministro da Justiça

Profissional de carreira da Advocacia-Geral da União há 20 anos, André Mendonça tornou-se nesta quarta-feira (29) o ministro da Justiça “terrivelmente evangélico”, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, depois de comandar a AGU desde o início do atual governo em janeiro do ano passado.

De perfil técnico, como sempre gosta de ressaltar, Mendonça assumirá a pasta da Justiça e Segurança Pública no lugar de Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato que se tornou para muitos símbolo de combate à corrupção e que pediu demissão na sexta-feira fazendo acusações de que Bolsonaro quer interferir politicamente na Polícia Federal, que é subordinada ao ministério.

