Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Acordo entre Mercosul e União Europeia avança e pode beneficiar agro de MS

Nelsinho Trad articula tramitação acelerada; Parlamento Europeu já aprovou salvaguardas do acordo.

11 fevereiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius
Nelsinho assumiu debate nesta quarta-feira, dia 11Nelsinho assumiu debate nesta quarta-feira, dia 11   (Divulgação/Ascom)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) assumiu nesta quarta-feira, dia 11, a condução da discussão sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. O tema tem impacto direto sobre o agronegócio e a economia de Mato Grosso do Sul.

O parlamentar presidiu a análise do acordo e, em Brasília, reuniu-se com a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, para tratar da tramitação da proposta no Congresso Nacional.

Segundo o senador, o acordo começa a tramitar pela chefia da Representação Brasileira no Parlasul e, em seguida, deve seguir para o Plenário da Câmara dos Deputados em regime de urgência. Depois, o texto será analisado pelo Senado e votado em plenário. A orientação, conforme Nelsinho Trad, é dar celeridade ao processo com segurança jurídica para viabilizar a aplicação do acordo entre Brasil e União Europeia.

A embaixadora Marian Schuegraf afirmou que o momento é favorável ao avanço do tratado e informou que o Parlamento Europeu aprovou as salvaguardas relacionadas ao acordo, o que deve acelerar a implementação. A expectativa é de que a tramitação no Brasil avance nas próximas etapas legislativas.

Para Mato Grosso do Sul, estado com base agropecuária e perfil exportador, o acordo prevê cotas de 99 mil toneladas de carne bovina com tarifa reduzida, 180 mil toneladas de carne de frango com tarifa zero dentro da cota e 25 mil toneladas de carne suína em condições preferenciais.

No setor sucroenergético, estão previstas 180 mil toneladas de açúcar em cota exclusiva e 450 mil toneladas de etanol para uso industrial, além de 200 mil toneladas para outros usos. O texto também amplia o acesso para milho, café torrado e solúvel, frutas e grãos. Ao todo, 77% das linhas tarifárias agrícolas da União Europeia devem ser liberalizadas, sendo 39% com tarifa zerada já no início da vigência do acordo.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado Gerson Claro
Política
Alexandre Magno é homenageado na Assembleia após assumir vaga no CNMP
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Política
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
O encontro aconteceu na manhã de hoje
Política
'Reafirmar caminhos', diz pré-candidata a deputada estadual Dione Hashioka sobre reunião com Riedel
Presidente da Câmara, Hugo Motta
Política
Decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos foi "feliz", diz Hugo Motta
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Deputado Federal, Beto Pereira
Política
PSDB convoca encontro em Campo Grande para alinhar partido no pré-eleitoral
Hugo Motta -
Política
Motta encaminha proposta que prevê o fim da escala 6x1 para CCJ
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano
Novo presidente de Portugal, Antônio José Seguro
Política
Lula parabeniza vitória de Antônio Seguro em Portugal

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde