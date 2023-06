Adriane entrega revitalização da Escola Professor Antônio Lopes Lins Extensão

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entregou na manhã desta quarta-feira (7) a revitalização da Escola Municipal Professor Antônio Lopes Lins Extensão, no bairro Portal Caiobá.

Sendo a 9ª revitalização de unidade escolar entregue pela prefeitura da Capital em um período de cinco meses, a entrega faz parte do programa Juntos Pela Escola, lançado pela Prefeitura de Campo Grande em abril.

No total, foram investidos R$ 108 mil nas obras, que foram divididas em quatro etapas: pintura interna e externa das salas de aula do anexo; adequação da cozinha e despensa da escola; instalação de novas portas e novas janelas nas salas de aula do anexo, demolição de muretas e divisórias no interior das salas de aula e fechamento com divisórias de antigos vãos de portas e reestruturação do banheiro PCD da escola.

A obra foi comemorada pela prefeita, que relembrou a sua primeira visita à unidade, ainda em 2017.

“O pátio não tinha cobertura e era no cascalho, não tinha o gramado para as crianças brincarem. Nós corremos atrás e hoje quando entrei, me emocionei ao ver tudo reformado, o parquinho, a cobertura do pátio. Voltar hoje com a escola revitalizada é uma alegria muito grande”, contou Adriane Lopes.

O secretário de Educação da Capital, Lucas Henrique Bitencourt, relembrou o compromisso da gestão municipal com a educação. “Nós vemos os três pilares da educação fortalecidos pela gestão, que é a valorização da vida humana, a infraestrutura e o pedagógico”.

Até o momento, foram entregues as reformas das escolas Ernesto Garcia, José Dorilêo de Pina e Darthesy Novaes Caminha, além das escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) Ayd Camargo, Bom Pastor, Aero Rancho, Maria Edwiges e Olinda Toshimi Nishio Nassu.

