Adriane nomeia José Mario Antunes para comandar a Agereg

Foi nomeado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), José Mario Antunes como diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg). A nomeação foi oficializada por meio do DECRETO “PE” n. 71, publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande) na noite desta quinta-feira (9). Antunes assume o cargo no lugar de Odilon de Oliveira Júnior.

A Agereg tem a responsabilidade de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos e autorizados no município, conforme o DECRETO n. 13.046, de 17 de janeiro de 2017. Entre suas competências estão a promoção da eficiência, segurança, qualidade e a proteção dos usuários contra práticas abusivas.

Em suas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes destacou a experiência e competência de Antunes, ressaltando sua dedicação à administração pública e aos resultados obtidos na gestão da SAS, “Quem assume a Agereg é José Mario Antunes, um gestor experiente que traz conhecimento sólido da administração pública. Após anos de dedicação e resultados à frente da Secretaria de Assistência Social, ele inicia essa nova etapa com a mesma competência e comprometimento.”

Currículo — José Mario Antunes é formado em Administração de Empresas e Gestão Comercial, com especialização em Gestão Pública, Projetos Sociais e Políticas Públicas. Com 39 anos de experiência no mercado financeiro, atuou como gerente em diversas instituições bancárias. Em 2017, assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), mas deixou o cargo posteriormente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também