Adriane se reúne com empresárias e fala sobre potencial econômico da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou na manhã desta terça-feira (19) do lançamento do Núcleo Presencial do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, no Living Lab MS.

O encontro ocorre com o objetivo de fortalecer ainda mais as empresárias que fazem parte do grupo, composto por profissionais locais e em todo o mundo, em língua portuguesa, para realizar negócios por meios e networking.

“Uma oportunidade tão extraordinária de unir mulheres líderes da cidade das oportunidades em negócios. Campo Grande é de fato a cidade das oportunidades em negócios. Nossa primeira liberdade é a financeira, porque com ela nos podemos fazer nossas escolhas que vão dizer para que lado nós vamos”, afirmou a presidente Global do Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, Rijarda Aristóteles.

O projeto já conta com empresárias de 13 países, e investe em Conhecimento Estratégico, Relacionamento Empresarial e Negócios entre si, para promover a liberdade financeira feminina.

Pedro Brasil, presidente da Câmara do Comércio de Portugal em Mato Grosso do Sul e um dos organizadores do evento, destacou a importância do evento.

“É uma emoção muito grande estar com vocês. Nós precisamos pensar que somos pessoas e precisamos pensar em projetos para pessoas, esse e o mote de quando a gente conversa em conjunto”, afirmou.

Adriane destacou que boa parte dos cargos de liderança em sua gestão são ocupadas por mulheres, e aponta para a importância disso na vida de todos.

“Em nossa gestão, a maioria dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. São essas que trabalham com o peso da responsabilidade de cuidar de todas as formas de vida. Tenho dito por onde passo que nós mulheres não estamos para disputar com homens e sim ombrear. Estamos abrindo espaços para que outras mulheres ocupem o lugar que queiram estar, seja na advocacia, gestão pública ou no empresariado”, afirmou a prefeita.

A prefeita da Capital ainda falou sobre a Rota Bioceânica e a importância dela para o Estado como um todo. “Essa colaboração internacional irá diversificar e agregar valor às cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul e proporcionar novas oportunidades de negócio”, afirmou.

